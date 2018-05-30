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30 Mayıs 2018 12:59

Niğde’de hayvancılık gelişiyor

Niğde’de devlet desteği ile hayvancılığa başlayan Seda Ünal, hayvanları çoğaltıp büyük bir hayvan çiftliği kurmak istiyor.

Niğde’de hayvancılık gelişiyor

30 Mayıs 2018 12:59


Ulukışla İlçesi’ne bağlı Hüsniye Köyü’nde yaşayan Seda Ünal, Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğüne giderek Genç Çiftçi Projesi’ne başvurdu. Başvurusu onaylanan Ünal’a Devlet 6 tane düve verdi.


Hayvancılığı daha iyi yapabilmek için kursa gittiğini belirten Seda Ünal, “Devletimizin vermiş olduğu destekleri duydum Hayvancılık ile ilgili. Daha sonra Hayvancılık kursuna gittim. Sertifika aldım” dedi.


Genç çiftçi Seda Üral, konuşmasında; “Daha sonra genç çiftçi projesine başvurdum. Başvurumuzda kabul edildi. 6 tane düve aldık. Hedefimiz hayvanlarımız çoğaltarak büyük bir hayvan çiftlik kurmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.


Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş; ”Genç Çiftçi Projesi ile son yıllarda et ve süt açığını karşılamak ve hayvancılığı geliştirmek amacı ile Bakanlığımız tarafından yapılan proje ile ilk yıl 97 proje ile 291 büyükbaş hayvan 2017 yılında 107 proje kabul oldu. Ve bu kapsamda 321 adet hayvan dağıtımı yapıldı” dedi.


2018 Yılında ise 1295 proje başvurusunun yapıldığına dikkati çeken İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş; “Projeler değerlendirme kapsamında bulunuyor. Bu projeler ile ilimizin hayvancılığını geliştirerek hayvansal üretime katkı sağlamaktayız” şeklinde konuştu.




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