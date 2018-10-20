Niğde'de ‘Huzur 51 Niğde 11' uygulaması

Niğde Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından ’Huzur 51 Niğde 11’ adlı asayiş uygulaması yapıldı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Huzur 51 Niğde 11' adlı asayiş uygulaması yapıldı.
Bor ilçesinde, umuma açık yerler, metruk yerler, park ve bahçeler denetlendi. Sabit nokta yol kenarlarında polis ekiplerince araba kontrolleri yapıldı, şüphelilerin Genel Bilgi Taraması sorgulandı.
Uygulamada, 322 şahısın genel bilgi taraması yapıldı ve 115 araç sorgulan, 2 sürücüye 813 lira para cezası uygulandı.