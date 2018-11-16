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Niğde'de iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Niğde’de sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı kazalara neden oldu.

Niğde'de sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı kazalara neden oldu. Meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.


Niğde -Kayseri yolu üzerinde B.A. (42) yönetimindeki 51 BA 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte F.A. (45) ve E.A. (8) yaralandı. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer bir kaza ise Niğde-Bor yolunda meydana geldi. 2 otomobilin TOKİ kavşağında çarpışması sonucu bir otomobil orta refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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