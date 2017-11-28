Niğde’de iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Kayseri karayolu Aktaş kasabasından ana yola çıkmak isteyen Tayyar Ö. (52) yönetimindeki 51 EP 130 plakalı otomobil, Kayseri istikametine Muhammed S. (35) yönetimindeki 26 P 6229 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Tayyar Ö., Muhammed S. ve yolcu olan İnayet S. (79) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, Tayyar Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri araçların alev almasını engellemek için çalışma yaptı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.