Niğde’de ikinci sıra park yapan araçlara ceza yazılıyor

Müdür Kurt, Niğde’nin en önemli ana caddesi olan Bor caddesinde ikinci sıra yapan araçların trafiği aksattığı gerekçesiyle park cezası yazılacağını bildirdi. Kurt, sürücülerin ikinci sıra park yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kurt yaptığı açıklamasında şunları söyledi: ‘‘Niğde’nin en önemli konularından bir tanesi park yeri. İlimizin ana caddesi Bor caddesinde Parkomatla birlikte izin veriliyor. Bunun yanında ikinci sırada park yapılıyor ve trafiği aksatıyor. Bununla ilgili o anda sürücülerini tespit ettiğimiz araç sürücülerine ceza yazılıyor. Araç başında olmayanlara ise MOBESE’den kontrol edilerek park cezası yazılıyor. Bu konuda sürücülerimizin bilgilendirilmesinde fayda var, çift sıra parklara ceza uyguluyoruz. ’’dedi.