Niğde'de İmar Barışına 9 bin kişi başvurdu

Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Niğde'de İmar Barışı'na şuana kadar 9 bin 243 kişinin E-Devlet üzerinden başvuruda bulunarak Yapı Kayıt Belgesi (YKB) aldığını ve 16 milyon 259 bin 997 TL ödeme yaptığını söyledi.

İmar Barışı'nın 31.12.2017 tarihinden önce yapılanlar için geçerli olduğunu hatırlatan Gençtürk: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldı. Niğde merkez 3 bin 414, Bor 2 bin 357, Ulukışla bin 525, Çiftlik, 672, Çamardı 645 ve Altunhisar'da 630 kişi imar barışından yararlanmak için başvurdu” dedi.

İmar Barışı için yalan beyanda bulunan kişiler hakkında yasal işlemler yapılacağını vurgulayan Gençtürk: “ İmar barışı 31.12.2017'den önce yapılan yapılar için geçerlidir. Bu tarihten sonra yapılmış olan ve haksız yere Kayıt Belgesi alan yapıların belgeleri İl Müdürlüğümüzce sistem üzerinden iptal edilecek. Belge için yatırdığı para iade edilmeyecek ve savcılığa yalan beyandan suç duyurusu yapılacak. Yerel yönetimlerle imar mevzuatı gereğince bu yapıların yıkılması ve gerekli diğer işlemlerin yapılması için yazı yazılacak” dedi.

Gençtürk, vatandaşlara 31.12.2017'den sonra yapılmış ve yasa kapsamına girmediği halde YKB ( Yapı Kayıt Belgesi ) aldığını duydukları bildikleri yapıları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü bildirmelerini isteyerek, bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu sözlerine ekledi.