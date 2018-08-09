Niğde’de İstihdam teşvikleri ve programları, iş verenlere anlatıldı

İŞKUR Meslek Danışmanı Muhttin Öztrürk’ün sunumu ile gerçekleşen toplantıya İŞ-KUR İl Müdürü Ali Bingül ,NESOB Başkanı Alim Yeşil ve iş verenler katıldı.

NESOB Başkanı Alim Yeşil iş verenleri yararlanabilecekleri teşviklerinden haberdar etmek,merak ettikleri konular hakkında bilgilendirmek için böyle bir toplantı düzenlediklerini söylerken bu konuda kendilerine destek veren İŞ-KUR’a teşekkür etti.

İŞ-KUR İl Müdürü Ali Bingül ise yaptığı açıklamada; Niğde’deki esnaflarımızı bilgilendirme adına her türlü faaliyette destek oldukları için NESOB’ a teşekkür ediyorum. ‘ İlave İstihdam Teşviği’ ve ‘Bir Senden Bir Benden’ teşviği ile ilgili bilgiler vereceğiz esnafımıza. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında çeşitli sektörlere çeşitli teşvikler var.İlave İstihdam Teşviği,İş Başı Eğitimi Kapsamında Teşvik,Bir Senden Bir Benden Teşviği gibi bir çok teşvik var.Bunların içinde esnafımıza daha uygun olan ‘’ Bir Senden Bir Benden ‘’ teşviği.Bu toplantımızda bu teşviği ve diğer teşvikleri iş verenlerimize anlatıyoruz ‘’dedi.

Uygulanan teşvik ve desteklerin, iş arayanlar ve işverenler başta olmak üzere; kadınlar, gençler ve engellilere yönelik birçok avantajı da beraberinde getirdiğini ifade eden İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Muhittin Öztürk iş verenlerin merak ettiği soruları da yanıtladı.