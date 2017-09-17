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17 Eylül 2017 21:45

Niğde’de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Niğde’de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

17 Eylül 2017 21:45


Vali Yokuşu çıkışında meydana gelen kazada, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak’ın kullandığı 51 BM 330 plakalı otomobil ile Mustafa A. yönetimindeki 51 AG 503 plakalı araç çarpıştı. Hızını alamayan Mustafa A. yönetimindeki araç park halindeki 51 HU 346 plakalı araca çarparak durabildi.


Kazada Müdür Pırlak’ın kullandığı araçta bulunan Hanife Pırlak, Ökkeş Pırlak, Alya Pırlak (7), Duru Pırlak (8) ve diğer otomobildeki Mustafa A., Gülseren A., Gülizar A. (76) yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Gülizar A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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