Niğde'de Kentsel Dönüşüm alanında otobüs seferleri başladı

Efendibey kentsel dönüşüm projesinde yeni yaşam alanlarının oluşması ve ulaşım ihtiyacıyla birlikte otobüs güzergahları belirlendi. Vatandaşın şehir içindeki ulaşımını kolaylaştırmak için sabah saatlerinde 15 dakikada bir öğleden sonra ise 20 dakikada bir otobüs seferleri düzenlendi.

Otobüs hattının oluşturulması ve seferlerin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Belediye Başkanı Rifat Özkan'a teşekkürlerini ilettiler. “Başkanımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılayabilmek için çarşıya yürüyerek gidiyorduk ve bu bizim hem çok zamanımızı alıyor hemde çok yoruyordu. Otobüs seferlerinin düzenlenmesi bizi çok mutlu etti. Bizlerin yaşamını kolaylaştırıcı hizmetleri faaliyet sunduğu için sayın başkanımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz” dediler