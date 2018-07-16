Niğde’de kınalı keklikler doğayla buluştu

Kınalı keklik salımı nedeniyle de Çukurbağ-Bademdere Genel Avlağı ve Ketençimeni Genel Avlağı içinde keklik yerleştirme çalışması yapılan alanlar üç yıl süre ile ava kapatıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada;”Bakanlığımızca doğayı destekleme faaliyetleri kapsamında ve programlı olarak her yıl yemleme ve yaban hayvanı yerleştirme çalışmaları yapılmaktadır. 2018 Yılı Kanatlı Av Hayvanı Üretim ve Tahsis Programı kapsamında Niğde İlimizde de doğaya keklik yerleştirilmesi planlanmış olup planlama doğrultusunda Malatya Keklik Üretim İstasyonundan tahsis edilen bin 300 adet keklik Niğde Şube Müdürlüğümüzce Çamardı ve Merkez İlçe sınırları içinde daha önce tespit edilen noktalarda doğaya yerleştirilmiştir.

Çukurbağ-Bademdere Genel Avlağı ve Ketençimeni Genel Avlağı içinde keklik yerleştirme çalışması yapılan alanlar üç yıl süre ile ava kapatılacak olup bu sahalarda avlanmak ve köpekle dolaşmak yasaktır.

Bakanlığımız doğayı destekleme çalışmaları kapsamında, 2015 yılından itibaren Niğde İlimizde toplam beş alanda yeniden yerleştirme veya stok artırma çalışması yapılmış olup programlar doğrultusunda 6 bin 50 adet kınalı keklik doğaya yerleştirilmiştir” denildi.