Niğde’de kiraz hasadı başladı

Kasa kasa doğal ve yerli kirazlar vatandaşların beğenisine sunuluyor. Fiyatlar ise 5 ila 6 lira arası değişiyor.

Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Niğde’de kiraz hasadının başladığını belirterek, bu yıl 2 bin 619 dekar alanda 26 bin 596 ton kiraz üretimi yapılması beklendiğini söyledi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş: “2017 yılında ilimizde 23 bin 660 ton kiraz üretilirken üretim 2 bin 561 hektar alanda gerçekleşmişti. Bu veriler ile Türkiye üretiminin yüzde 5’lik kısmı ilimizde yapılırken sıralamada ise 9’ncu sırada yer almaktadır. . 2018 yılı tahmini verilere göre ilimizde ise 2 bin 619 dekar alanda 26 bin 596 ton kiraz üretimi yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca bu yıl kiraz fiyatları ise 5 ve 6 TL arasında değişmektedir” diye konuştu.

Kiraz üreticileri ise: “kiraz sezonu başlamıştır. İhracatlık kirasın Kilosu 6 TL’den alınıyor. 5 TL’den açılışı yapılan kirazın rağbet görmesiyle gün gün artması bekleniyor. Tezgahlarda rekabetin olması ise satıcıların yüzünü güldürdü” dedi.