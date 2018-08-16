Niğde’de ’Kırmızı Düdük’ projesi

Niğde Valiliği önünde başlatılan program çocuklar boyunlarına taktığı kırmızı düdükle emniyet kemeri takmayan sürücülere kırmızı düdük çalarak kurallara uymalarını istediler.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 81 ilde ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında Niğde Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı uygulamaya başladı .

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istedi.

Proje ile ilgili açıklama Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ‘‘Bu kampanyadan hedeflenen çocukların aileleri üzerindeki yaptırımlarından faydalanarak trafik kurallarına uymaya teşvik ediyoruz. Aileleri ile birlikte seyahat halindeyken sürücü anne veya babasının kural hatası yaparsa çocuğumuz düdük çalarak uyararak. Kırmızı ışık, hız limiti yada cep telefonu kullandığında, emniyet kemeri takmadığında çocuğumuz kırmızı düdüğü çalarak gereken hatırlatmayı yapacak. Ulusal bir seferberlik şeklinde farkındalık oluşturmak ve trafik kazaları azaltmak birinci hedefimiz’’ dedi.

Kırmızı düdüklü çocuklar Niğde Atatürk Meydanında emniyet kemeri takmayan sürücüleri kırmızı düdükle uyarıda bulundu.