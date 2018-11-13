Niğde'de Kış mevsimi Trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

Valilikte düzenlenen toplantıda, Kış Mevsiminde oluşan olumsuz hava koşulları nedeni ile meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklarda dikkate alınarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.

İl jandarma Komutanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğü tarafından kış mevsimi ile ilgili alınması gereken önlemlerin katılımcılara anlatıldığı sunumun yapıldığı toplantıda; Kış mevsiminde ilimizde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için alınacak tedbirler, yerleşim yeri dışında alınacak trafik tedbirleri, Terminallerde alınacak trafik tedbirleri ve denetimde görevli personel ve ekip araçları ile ilgili trafik güvenliğini sağlayacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kaymakamlar ve ilgili Kurum Müdürleri katıldı.