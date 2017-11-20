Niğde’de köyler toz ve çamurdan kurtulacak

5 milyon lira tutarında 260 bin metrekare alanda kilitli parke yapımının ihale edildiğini söyledi.

2017 yılı yatırım programında yer alan köy içi yollarını iyileştirme çalışmaları kapsamında Niğde’ye bağlı köylerde kilitli parke taşı döşemesinin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Vali Şimşek, “Niğde Özel İdaresi ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalarla tüm köylerimizin köy içi yollarının çamurdan ve tozdan kurtarılarak modern bir görünüme kavuşturulmasını hedeflemekteyiz” dedi.

Vali Şimşek açıklamasında şunları söyledi; “2017 yılı içerisinde Merkez 78 bin 800 metrekare, Altunhisar ilçesinde 11 bin 400 metrekare, Bor ilçesinde 11 bin 934 metrekare, Çamardı ilçesinde 7 bin 365 metrekare, Çiftlik ilçesinde 17 bin 048 metrekare , Ulukışla ilçesinde 12 bin 836 metrekare olmak üzere toplam 139 bin 385 64 metrekare şu ana kadar köy içi yol ve köy meydanları kilitli parke ile kaplanmış, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 54 seviyesine ulaşmıştır” dedi.

Artık köy içi kırsal mahallelerdeki yollar yeniden yapılarak kullanışlı, daha modern ve estetik bir görünüme kavuşacağını ifade eden Şimşek; “El birliği içinde köylerimizin, belde ve ilçelerimizin sorunlarını çözmeye gayret gösteriyoruz. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecek. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha yüksek bir noktaya ulaştırma konusundaki çalışmalarından dolayı başta İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna olmak üzere Meclis Üyelerimize ve İl Özel İdaresi Personeline teşekkür ediyorum” diye konuştu.