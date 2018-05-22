Niğde’de Kumluca Mevkii Asfalt Çalışması Tamamlandı

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler havaların ısınması ve asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Kumluca Mevkii’nde başlanan asfalt çalışmalarında sona gelindi.

Yıllardır beklenen ve Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın talimatlarıyla asfaltlanan Kumluca Mevkii yeni ve düzenli asfalt yoluna kavuştu. Asfalt çalışmalarının şehrin muhtelif notalarında devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Özkan; “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda asfalt çalışmalarımız devam edecek. Yaşanabilir bir şehir oluşturmanın gayreti içerisinde insanımıza hizmet sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kumluca mevkiinde yapmış olduğumuz asfaltlama çalışması ile mahallemizin düzgün bir yola kavuşmasını sağladık” dedi.