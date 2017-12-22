Niğde’de Kur’an- Kerim güzel okuma yarışması düzenlendi

Çiftlikte düzenlenen yarışmaya Çiftlik Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Serkan Güzel, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

3 ayrı dalda düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilerle çeşitli hediyeler verildi. Öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Serkan Güzel, "Çiftlik’te gerçekleştirdiğimiz Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Hafızlık, ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında gönülleri fetheden öğrencileri tebrik ediyorum. İlçemizde bir ilki gerçekleştirdik. Programa ilgi çok fazla oldu. İlçe halkımızın böyle manevi programları ne kadar özlediğinin de bir göstergesi. İnşallah bundan sonra da bu ve buna benzer manevi etkinliklerimiz devam edecek. Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilerimizi, öğrencilerimizi yetiştiren ve bu aşamaya getiren eğitimcilerimizi, yetkilileri tebrik ediyorum. İlgileriyle salonu boş bırakmayan Melendizli hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.