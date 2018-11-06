Niğde'de kuru ve tehlike arz eden ağaçlar budanıyor

Özellikle esnafın yoğun talep ettiği budama işlemleri Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince itinayla sürdürülüyor.

Ağaç budama çalışmalarında; ağaçların yayaların yürüyüşünü engelleyen dallarının temizlenmesi, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve rüzgar nedeni ile ağaç dallarının kırılıp herhangi bir zarar vermemesi adına budama çalışmaları yapılıyor.

Konuya dair açıklamada bulunan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Ağaçlarda kesim işlemi kuru ve tehlike arz eden, cadde ve refüj üzerinde bulunan, zarar görme ihtimali kuvvetli ve şehir peyzajına uygun olmayan ağaçlar için yapıyoruz. Aynı zamanda ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek için yapıyoruz” dedi.