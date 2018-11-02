Niğde'de maganda kurşunu için önlem alındı

İçişleri Bakanlığının 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma' projesi kapsamında Niğde Emniyet Müdürlüğü önlemlerini arttırdı. Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde'de sokak düğünleri için 381 personel ve 99 ekip görevlendirmesi yapıldığını açıkladı.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu şunları söyledi:

"Güvenlik hizmeti, gelişmiş toplumların vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu hizmet kamu düzeninin tesisi, korunması ve toplumun huzur içinde varlığını sürdürebilmesi için son derece önemlidir. Toplumumuzun ortak sevinç kaynakları olan düğün nisan sünnet asker uğurlaması bayramlar ve spor müsabakalarında yaşanan mutluluk ve sevinçlerin başkalarının üzüntü ve hüzün nedeni olmaması huzur ve güvenin bozulmaması için bu kutlamalarda ateşli silahların kullanılmasının engellenmesi zorunluluk arz etmektedir. Yaşanan bu olumsuz hadiseler vatandaşlarımız arasında korku ve paniğe sebep olmakla birlikte uluslararası kamu oyunda ülkemizin güvenlik algısını da olumsuz etkilemektedir.”

Polisler düğünleri denetliyor

Emniyet Müdürü Cebeloğlu, “Genelge ile birlikte illimizde yapılan sokak düğünlerinde 381 personel ve 99 ekip görevlendirmesi yapılmıştır. 7 ayrı olaydan 28 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1 kişi kasten adam öldürme olayından tutuklanmıştır. 9 kişi hakkında 5326 ve 5729 sayılı kanunlara muhalefetten idari işlem yapılmıştır. Bunların yanı sıra 112 acil çağrı merkezine gelen ve daha öncesinde bildirimde bulunulmayan sokak düğünleri ile ilgili 46 ihbar değerlendirilerek ekip yönlendirilmiştir. Alınan önlemler sonucunda 3 adet tabanca 7 adet kurusıkı tabanca ve bir adet tüfek elde edilmiştir. Sonuç olarak toplamda infiale sebep olan maganda kurşunu ile meydana gelen olayların en aza indirilmesi, için önleyici polislik tedbirlerinin arttırılması ve halkımızda bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla yapılacak çalışmalarla söz konusu olayların süratle iyileştirilmesi hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.