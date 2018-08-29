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29 Ağustos 2018 09:14

Niğde’de MHP’li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

2014 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nden Dündarlı Kasabasına Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Çıkan ve Belediye Meclis üyeleri partilerinden istifa etti.

Niğde’de MHP’li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

29 Ağustos 2018 09:14


Niğde İl Seçim Kurulu’na bugün istifa dilekçesini veren Başkan Hüseyin Çıkan ve Belediye Meclis Üyeleri Dede Aktürk, Nuh Kamar, Ali Ilgın, Ziya Bacel ve Hüsamettin Göktaş bundan sonra görevine bağımsız olarak devam edecek.


Konuya ilişkin açıklama yapan Dündarlı Belediye Başkanı Hüseyin Çıkan, "Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ediyorum, görevime bağımsız olarak devam etmeyi düşünüyorum. MHP’den istifa kararımı destekleyen Belediye Meclis Üyeleri Dede Aktürk, Nuh Kamar, Ali Ilgın, Ziya Bacel ve Hüsamettin Göktaş’a da vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.




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