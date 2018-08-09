Niğde’de Millet Kıraathanesi açıldı

24 saat hizmet verecek olan Millet Kıraathanesi, çay ve çorba ikramı ile sohbet merkezi olacak.

Niğde Belediyesi tarafından Aşağı Kayabaşı Mahallesi Kızıl Elma Parkı içerisindeki Naim Süleymanoğlu Gençlik Kompleksi, kütüphane, spor kompleksi, 15 bilgisayarın bulunduğu Bilgi Evi ile birlikte "Millet Kıraathanesi" olarak düzenlendi. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Naim Süleymanoğlu Genlik Kompleksi’ni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "geleneksel değerlerin yaşatılabileceği yerlere dönüştürülmesi" çağrısına uyarak Millet Kıraathanesi olarak düzenlediklerini söyledi. Komplekste Bilgi Evi, kütüphane ve Millet Kıraathanesi’nin bulunduğunu söyleyen Özkan, "Hayatın hızlı tempoyla akıp gittiği ortamlarda özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi onların yararına olacak mekanlar meydana getirmezsek Allah göstermesin kötü alışkanlıklar edinecek birtakım yerlere kayarlar. Dizimizi dövmenin alemi yok, onlara alternatif sunacağız" dedi.

Kıraathanede bir gününü dolu dolu geçireceğini söyleyen Melih Tayyip Özkan, “Cumhurbaşkanımızın start verdiği Millet Kıraathanesi açıldı. İçeriyi gezdim, ders çalışmak, kitap okumak için çok güzel bir ortam oluşturulmuş. Günümü burada ders çalışarak, satranç oynayarak, spor alanlarında spor yaparak çok güzel geçireceğimi düşünüyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

Eğitimci Muharrem Çiftçibaşı ise, "Milletin okumayla buluştuğu yer olarak görüyorum. İnsanların bir araya geldiklerinde kitap okudukları, gazete ve dergi okudukları ve okudukları konularla birlikte bilgi alışverişinde bulunacağı bir ortam. Günlük ödevlerini yapabilecekleri, ücretsiz internet ve çay ikramının olduğu ortamla birlikte günlük sohbetler gibi, hatta apartman toplantılarının yapılacağı bir has oda yapılmış, eğitimci olarak çok güzel bir ortam olduğunu düşünüyorum” dedi.

Açılışın ardında vatandaşlar kıraathaneyi gezdi.