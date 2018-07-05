Niğde’de Milli İstihdam Seferberliği Hedefi Artı 2 istihdam

Niğde’de özel sektör iş yerlerinden 2 bin 127 talep aldıklarının bunun bin 36’sını karşıladıklarını belirten Bingül, bunun hepsinin karşılanmamasının nedeninin ise çalıştırılmak istenen meslekte çalışmak istenmemesi iş beğenilmeme problemlerinden dolayı olduğunu ifade etti.

İş-kur Niğde İl Müdürü Ali Bingül basın toplantısı düzenleyerek Milli İstihdam Seferberliği çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bingül: “2017 yılında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan milli istihdam seferberliği kapsamında çalışmalarımız 2018 yılında da Türkiye işkur olarak devam etmektedir. 2018 yılında milli istihdam seferberliğinde farklı olarak artı 2 istihdam hedefimizle bu yıl yola çıktık sayın cumhurbaşkanımız tarafından hedefimiz bu şekilde belirlendi. 2017 yılında +1.5 milyon istihdamla Türkiye genelinde başarılı olundu. İnşallah 2018 yılında da artı 2 istihdam hedefiyle bu yılda başarılı olmayı hedefliyoruz. Niğde olarak yılın ilk 6 ayında milli istihdam seferberliğinin ikinci fazında bir takım teşviklerimize işverenlerimize ve tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Özellikle bu yıl bilişim ve imalat sektöründe farklı teşvikler geldi. İlave istihdam teşvikinde artı teşvikler uygulandı. Örneğin geçen yıl olmayan ilave istihdam teşviki, “Bir Senden Bir Benden Teşviki”, kurs ve programlarda yapılan yenilik ve değişiklik, imalat ve bilişim sektörlerinde daha fazla bütçe ve daha fazla gün sayısı bu ilk 6 aylık dönemde bizim bu konuda başarılı olmamızın nedenlerindendir. Bu ilave istihdama ek olarak tabi Niğde ilinde özel sektör iş yerlerinde 2 bin 127 talep aldık bunların bin 36’sını karşıladık. Çalıştırılmak istenen meslekte çalışmak istenmemesi iş beğenilmeme problemlerinden ve diğer sebeplerden dolayı yarısını karşılayabildik” dedi.

Bingül açıklamasına şu şekilde devam etti: “Toplum yararına kurulan bu özel sektör iş yerleştirmelerimiz haricinde bile toplum yararına programdan 700+ 800 olmak üzere mayıs ayında 700 ve haziran ayında 800 olmak üzere bu yıl bin 500 kişiyi toplum yararına programdan faydalandırıyoruz. Bunun yanında meslek edindirme kurslarımız var 214 iş başı eğitim programı açtık 463 katılımcı bundan yararlandı. Girişimcilik programımız var halen devam eden programlarımız var. Bir takım kamu kurumlarına alımlarımız var örneğin, Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri Fakültesine 15 kişi kamu talebinden iş yerleştirme olacak, Kemerhisar belediyesi 2 kişi, Bor askeri fabrikamız 40 kişi olmak üzere kamuda da iş yerleştirmelerimiz devam ediyor özel sektörde olduğu gibi. Özel sektör olsun, kamu kuruluşu olsun, toplum yararına iş başı eğitim gibi konularda çalışmalarımız milli istihdam seferberliği kapsamında yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi

Engelli ve eski hükümlü projelerinde vatandaşlara yardımcı olduklarını dile getiren Bingül: “

İlk 6 aylık dönemde 2 tane engelli vatandaşımız 2 tane büyük baş hayvancılık projesiyle hibe almaya hak kazandı. Şuanda 72 bin TL bir destekleri oldu 88 bin TL’ye kadar çıkacak bu destek. 10 tane engelli ve 7 tane eski hükümlü başvurusunu da genel müdürlüğümüze göndereceğiz. Ayrıca hibe için engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza bir çağrı yapalım, kendi işini kurmak isteyen vatandaşlarımız il müdürlüğümüze müracaat etsinler” diye konuştu.