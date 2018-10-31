Niğde'de MOBESE kameralarına yansıyan ilginç kazalar

Niğde'de MOBESE kameralarına yansıyan kazalar, sürücüler ile yayaların ne kadar dikkatsiz olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

İl kaza Bor Caddesi'nde bir yaya karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpmasıyla yere savruluyor. İkinci kazada Yeni Çarşı mevkiinde taşıt trafiğine kapalı olmasına rağmen hafif ticari araç ile motosiklet çarpışıyor. Kazalarda sürücülerin kavşaklarda dikkatsiz şekilde geçtiği görülüyor.

Niğde Emniyet Müdürlüğü vatandaşların trafikte çok dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.