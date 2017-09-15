Niğde’de Öğrenci Servisleri Denetlendi

Pazartesi pazarı içerisinde Zabıta ve trafik ekipleri öğrenci servislerinde S plaka, okul taşıt levhası, dur işareti, çalışma karnesi, yangın tüpü, emniyet kemeri, kapasitenin üstünde koltuk olup olmadığını kontrol ederken, trafik polisleri de öğrenci servislerinin ruhsat, muayyene, sigorta, cam filmi, ile sürücülerin ehliyetlerinin olup olmadığını inceledi. Denetimlerde eksiklikleri bulunan araçlaraa işlem yapılarak eksikliklerin giderilmesi için servis şoförlerine süre verildi.

Niğde Merkez ve merkeze bağlı okullara servis hizmeti veren yaklaşık 360 araç tek tek kontrol edildi.