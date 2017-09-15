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15 Eylül 2017 14:34

Niğde’de Öğrenci Servisleri Denetlendi

Niğde Belediyesi zabıta ekipleri ile trafik polisleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

Niğde’de Öğrenci Servisleri Denetlendi

15 Eylül 2017 14:34


Pazartesi pazarı içerisinde Zabıta ve trafik ekipleri öğrenci servislerinde S plaka, okul taşıt levhası, dur işareti, çalışma karnesi, yangın tüpü, emniyet kemeri, kapasitenin üstünde koltuk olup olmadığını kontrol ederken, trafik polisleri de öğrenci servislerinin ruhsat, muayyene, sigorta, cam filmi, ile sürücülerin ehliyetlerinin olup olmadığını inceledi. Denetimlerde eksiklikleri bulunan araçlaraa işlem yapılarak eksikliklerin giderilmesi için servis şoförlerine süre verildi.


Niğde Merkez ve merkeze bağlı okullara servis hizmeti veren yaklaşık 360 araç tek tek kontrol edildi.




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