Niğde'de 'Okula hoş geldin' etkinliği

Niğde'de 'Okuluna Hoş Geldin' projesi kapsamında 3 okulda öğrenime başlayan yeni öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 'Okuluna Hoş Geldin' Projesi kapsamında Niğde'de 3 okulda Niğde Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen ve öğrencileri konser vererek öğrencilere hoş dakikalar yaşattı.

İlköğretim Haftası boyunca devam eden konserlerin ilki Şehit Varol Tosun İlkokulunda gerçekleştirildi. Zahide Sefer İlkokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda verilen konserler ile etkinlikler son buldu. İlkokul öğrencilerinin okula yeni başlamaları ile üzerlerinde oluşacak stresi azaltmak ve okula ısınmalarını sağlamayı amaçlayan proje kapsamında ülke genelinde konserler verildi.