Niğde'de okullarda çalışacak 220 kişi kura ile belirlendi

Niğde'de eğitim kurumlarında toplum yararına çalışacak geçici işçiler noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

İŞKUR Niğde İl Müdürlüğü ile Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme uyarınca Toplum Yararına Program kapsamında Niğde'deki okullarda çalıştırılacak 220 işçi için 5 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimine İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Bingül, Niğde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Altan, Şube Müdürü Halis Erçatım ve Çalışma ve İş Kurumu temsilcileri katıldı. 2009 kişinin başvuru yaptığı TYP'de 220 işçi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.