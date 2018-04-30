Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 15:24

Niğde’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Niğde’de otomobil takla attı: 1 yaralı

30 Nisan 2018 15:24


Edinilen bilgiye göre, Niğde-Kayseri yolu Eski Sanayi Caddesi’nde Kadir Demircan yönetimindeki 51 EP 290 plakalı otomobil ile Kazım Gümüştaş’ın kullandığı 51 BE 736 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak ters döndü. Olay yerine gelen Niğde Belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri, ters dönen araçtaki 2 kişiyi çıkardı. Kazadan her iki sürücü de yara almadan kurutulurken, yaralanan Furkan Ilgın (18) ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç