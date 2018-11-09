Niğde'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Niğde'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bor yolu Kemal Aydoğan Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Ç.Ç. yönetimindeki 51 LB 830 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Gülyüz Kutlukan'a (70) çarptı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Ç.Ç. gözaltına alınırken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.