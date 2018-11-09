İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Niğde’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Niğde'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Bor yolu Kemal Aydoğan Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Ç.Ç. yönetimindeki 51 LB 830 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Gülyüz Kutlukan'a (70) çarptı.


Olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Otomobil sürücüsü Ç.Ç. gözaltına alınırken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.