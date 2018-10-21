Niğde'de otomobiller çarpıştı: 2 ağır yaralı

Niğde'de 2 otomobil çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Altunhisar-Aksaray yolu Keçikalesi yol ayrımında Taner D. yönetimindeki 07 V 1760 plakalı otomobil ile Talha Ş.'nin kullandığı 42 DNI 04 plakalı araç çarpıştı. Kazaya Niğde itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Hurdaya dönen araçlardan çıkartılan Taner D. ve Talha Ş. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.