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Niğde'de Özel İdare ekipleri 24 saat kar nöbetinde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde İl genelinde gece saat 03:00 sularından itibaren etkili olan kar yağışı ile ilgili Niğde İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin hazır kıta görev başında olduğunu söyledi.


Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışının Niğde kent merkezi ile ilçe ve köylerinde de etkili olduğunu belirten Vali Şimşek şunları söyledi: “ Ekiplerimiz 24 saat çalışma esasına göre hizmet verecek şekilde 2 greyder ve 1 operatör ekibimiz Ulukışla Köylerini ve 2 greyder ve 1 operatör ekibimiz de Çamardı Köylerini kontrol ederek yolların kapanmasını önleyecek şekilde çalışmalarına devam ediyor. Şuana kadar kar yağışı nedeni ile kapanan köy yolumuz yok. Vatandaşlarımız mağdur edilmeden ulaşım için gerekli koordinasyon sağlanarak hizmet vermeye devam edilmektedir”

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