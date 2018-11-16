Niğde'de Özel İdare ekipleri 24 saat kar nöbetinde

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışının Niğde kent merkezi ile ilçe ve köylerinde de etkili olduğunu belirten Vali Şimşek şunları söyledi: “ Ekiplerimiz 24 saat çalışma esasına göre hizmet verecek şekilde 2 greyder ve 1 operatör ekibimiz Ulukışla Köylerini ve 2 greyder ve 1 operatör ekibimiz de Çamardı Köylerini kontrol ederek yolların kapanmasını önleyecek şekilde çalışmalarına devam ediyor. Şuana kadar kar yağışı nedeni ile kapanan köy yolumuz yok. Vatandaşlarımız mağdur edilmeden ulaşım için gerekli koordinasyon sağlanarak hizmet vermeye devam edilmektedir”