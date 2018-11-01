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Niğde'de patates yüklü kamyon devrildi

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği patates yüklü kamyon devrildi.

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği patates yüklü kamyon devrildi.


Kaza, Niğde Merkeze bağlı Orhanlı kasabası girişinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Veysi G.(66) idaresindeki 33 AZU 54 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon yoldan çıkarak devrildi. Yol kenarındaki arsaya yan yatan kamyonda bulunan patatesler yola dökülürken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası patatesler ise başka kamyona yüklendi.


Öte yandan, devrilen kamyon yol kenarından çekici yardımıyla kaldırılırken Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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