Niğde’de pikap takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Çamardı ilçesi Atasan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki 51 AK 745 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan pikap içerisindeki sürücü Mehmet P. hayatını kaybederken yanında yolcu olarak bulunan Arif Ü. yaralandı. Mehmet P. ve Arif Ü. kaza yerine gelen vatandaşların yardımıyla araçta sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Arif Ü., ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sürücünün cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.

Pikabın kullanılmaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.