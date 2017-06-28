Niğde’de Ramazan Bereketli Geçti

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da 12 farklı mahallede kurulan iftar sofralarının hepsine katılarak Niğdeli hemşehrileriyle bir araya geldi. Niğde Belediyesi’nin kurduğu iftar sofraları sayesinde Niğdeliler ‘’ Nerde o eski Ramazan’lar’’ demedi.

Niğde Belediyesi’nin mahallelerdeki komşuluk ilişkilerini güçlendirmek, farklı ekonomik düzeye sahip insanları bir araya getirmek için düzenlediği iftar programları tamamlandı. İlki Fatih Sultan Mehmet Camii’nin açılışıyla gerçekleştirilen mahalle iftarları sırasıyla Paşa Camii önü, Niğde Evleri, İlhanlı Mahallesi, Belediye Önü, İnönü Mahallesi, Özbelde, Dere Mahallesi, Nar Mahallesi, Perşembe Pazarı ve son olarak Şahinali Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Akdoğan Mahalle İftarlarının Hepsine Katıldı

Eski bir gelenek olarak Niğde’de yaşatılan ve 12 farklı noktada kurulan mahalle iftarlarına Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da katılarak vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı. İftar sofrasındaki masaları gezerek iftar açmak için bekleyen vatandaşlarla tek tek ilgilenen Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan mahalle sakinlerinin ve çocukların ilgisiyle karşılandı. İftar yemeğine katılan hemşehrileriyle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Akdoğan zaman zaman vatandaşın yanına oturarak sohbet etti.

Vatandaşın Yoğun İlgisi

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği iftar programlarında 7’den 70’e herkes Ramazan ayının maneviyatını Niğde Belediyesi sayesinde yaşadı. Kimi zaman 3 bin, kimi zaman 5 bin, kimi zaman da 10 bini aşkın Niğdeliyi aynı sofrada buluşturan Niğde Belediyesi’nin kurduğu iftar sofralarının her birine vatandaş yoğun katılım sağladı. Mahallelerde kurulan gönül sofralarında vatandaşlar, okunan ilahiler eşliğinde ezanın okunmasını bekledi. Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce Niğdeli aynı anda oruç açmanın manevi hazzını yaşadı.

İkram Çeşmesi

Niğde Belediyesi’nin mahallelerde kurduğu iftar sofralarında, iftardan sonra ikram çeşmesiyle ağızlar tatlandı. Her mahalle iftarında konuşlandırılan gezici ikram çeşmesinden akan şerbet ile serinleyen vatandaşlar bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’a teşekkür etti.

Çocuklara Pamuk Şeker

Niğde Belediyesi tarafından; çocuklara Ramazan geleneğini aşılamak, çocuklarda Ramazan’a dair güzel anılar oluşturmak adına her iftarda binlerce çocuğa pamuk şeker dağıtıldı. Aileleriyle birlikte iftar sofrasına gelen çocuklar pamuk şeker yiyecek olmanın verdiği heyecan ve telaşla standın olduğu yerde uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman pamuk şekerleri çocuklara kendisi veren Başkan Akdoğan’a çocukların da ilgisi yoğun oldu.

Mutlu Bir Sonla Mahalle İftarlarımızı Tamamladık

Her mahalle iftarında ortalama 3 bin kişiyle bir araya gelindiğini söyleyen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan mahalle iftarları boyunca 40 bin kişiyle iftar yaptıklarını vurguladı. Akdoğan, ‘’ Bu sene 12 ayrı mahallemizde iftar yaptık. Halkımızın katılımı da son derece yüksekti. Mutlu bir sonla bu yılki mahalle iftarlarımızı tamamladık. Her zaman olduğu gibi bu sene de Niğdeli hemşehrilerimizle beraber Ramazan ayını ruhuna uygun bir şekilde idrak ettik. İnşallah seneye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab’ı Hak nice Ramazan’lara hep birlikte erişmeyi nasip etsin’’ dedi.