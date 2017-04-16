Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 22:07

Niğde’de referandum kutlamaları

Niğde’de Anayasa değişikliği referandumunda resmi olmayan kesin sonuçlara göre sandıktan yüzde 59.

Niğde’de referandum kutlamaları

16 Nisan 2017 22:07

85 evet oyu çıkarken, 40.15 ise hayır oyu çıktı.


Resmi olmayan rakamlara göre, 718 sandıkta 202 bin 952 kullandığı oydan 197 bin 496 geçerli oy kullanıldı. Geçerli oylardan 118 bin 140 evet, 79 bin 258 hayır oyu çıktı. İlçelerde oy oranlarına göre yüzde 50’nin üzerinde evet oyu çıktı.


Niğde’de kesin olmayan rakamlara göre yüzde 59.85 evet oyunun çıkmasının ardından AK Parti il başkanlığı önünde toplanan partililer daha sonra Niğde Hükümet meydanına toplanarak kutlama yaptı.


AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve il Başkanı Emrah Özdemir gazetecilere açıklamada bulundu. Özdemir, "Niğde’de sandıkların tamamı açıklandı. 59.85 oranında Niğde Evet oyu aldı. Niğdeli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin daha önünü açmak için önündeki engelleri kaldırmak için Niğde gerekeni yaptı" dedi.


Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ise, "Bu seçimde en önemli olan yüzde 50’nin üzerine oy almaktı. Yüzde 50’nin üzerinde alınan oy Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini seçmesi anlamına geliyor. Herkes yüzde 50’nin üzerinde almak için gayret ediyordu. Yüzde 50’nin üzerindeki oy Türk milletinin teveccühünü kazanmıştır" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    21°C
NİĞDE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:13
  • Güneş :05:56
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:34
  • Akşam :19:26
  • Yatsı :20:58
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!