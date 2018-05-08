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08 Mayıs 2018 14:48

Niğde’de Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Niğde’de, 24 Haziran’da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Niğde’de Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

08 Mayıs 2018 14:48

Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde alınacak güvenlik tedbirleri ilgili toplantı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlendi.


Vali Şimşek, valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, genel seçimi takvimi süresince bütün kurumların kanunların verdiği görevleri eksiksiz yerine getireceğini ifade etti.


Toplantıya, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu ve seçime katılacak partilerin il başkanları katıldı.


Seçim takviminde kurumların görevlerinin açık ve net şekilde belirtildiğini aktaran Şimşek, "Kanunun verdiği görevleri belirtilen sürelerde yerine getirmek zorundayız. Çalışmalarımızı koordinasyon içerisinde yürütecek, seçimin objektifliğine ve güvenliğine gölge düşmeyecek şekilde tedbirlerimizi alacağız" diye konuştu.


Polis ve jandarma bölgelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ve seçim sürecinde güvenlik birimlerince yürütülecek çalışmalar, sunum eşlinde anlatıldı.




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