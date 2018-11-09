Niğde'de şehitlerin isimleri sınıflara verildi

Her sınıfa verilen şehidin fotoğrafı da asıldı.

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Meliha Yılmaz'ın yürüttüğü proje ile Niğdeli şehitlerin isimleri sınıflara verildi. Projeyi anlatan İngilizce Öğretmeni Meliha Yılmaz, “Bu projeyle amacımız öğrencilerimizde var olan vatan ve millet sevgisini daha da pekiştirmektir. Bu vesileyle şehitlerimize olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek arzusundayız” dedi.

Okul Müdürü Harun Kısacık ise, “Okul olarak hem mesleki eğitim veriyoruz hem de milli ve manevi değerlerimizi kazandırmayı hedefliyoruz. Bu programları bu amaçla yapmaktayız ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Programın onur konuğu olan Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ‘‘Şehitliğin en yüce makam. Türk polisi, Türk askeri bu makamın arzusu ile görev yapmaktadır. Bizler de şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine olan vefamızı göstermek için bu yolda yapılan ve yapılacak olan her programa destek vermeyi görev biliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardında Şehit Fazıl Doğruöz Mobilya ve İç Mekan Tasarımı öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan plaketler şehit ailelerine takdim edildi. Şehitlerin fotoğraflarının olduğu ve künyelerinin yazılı olduğu çerçeveler okuldaki sınıflara asıldı.

Programa Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Mesleki ve Teknik Eğitim'den sorumlu Şube Müdürü Muhammet Şahin, şehit aileler, gaziler, çeşitli sivil toplum örgütü yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.