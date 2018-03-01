Niğde’de ’Sıfır Atık’ projesi tanıtıldı

Projeyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına atık kutuları koyulacak, proje Niğde’de 2020 yılında tam anlamıyla hayata geçmiş olacak.

Tanıtım programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Eşi Çiğdem Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kaymakamlar, Belediye Başkanları , Kurum Müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Proje tanıtımında kurumlara yapılması gerekenleri anlatan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, dünya üzerindeki kaynakların sınırsız olmadığını ve bilinçle doğal kaynağın insanlara emanet olduğunu söyledi.

Sanayii devriminin ardından, üretimde büyük artışlar olmuş bu da dünya nüfusunun artmasına, şehirlerin büyüyüp gelişmesine yol açmıştır. Artan nüfusun beslenmesi zorunluluğu da tüketimi tetiklemiş, bu da insanların doğal kaynakları hızla tüketmesine yol açtığını ifade eden Şimşek konuşmasında şunları söyledi: ’’Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ise hayatımıza daha çok tüketim maddesi girmiş, özellikle cam, kağıt ,plastik ve metal ambalaj maddeleri yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bunun neticesinde de sınırlı olan doğal kaynaklarımız azalmaya ve yüksek miktarda atık oluşmaya başlamıştır. Şüphesiz ki, dünya üzerindeki Doğal kaynaklar sınırsız değildir. Bu kaynaklar doğru şekilde kullanılmadığı takdirde gelecekte mutlaka tükenecektir. Bu nedenle yaşadığımız çevre ve kullandığımız doğal kaynaklar bizlere birer emanettir. Bizden önceki nesiller nasıl ki bizleri düşünerek bu kaynakları bizlere bırakmış ise bizler de doğadaki kaynakları bizden sonraki nesilleri düşünerek tüketmeliyiz. Bu anlamda koruma kullanma dengesini gözeterek “sürdürülebilir bir kalkınma modeli” önem arz etmektedir. Doğaya bıraktığımız ve çevremizin kirlenmesine neden olan bu Atıkları azaltabilmemizin tek yolu ise ; onları çöp olarak değil, kıymetli bir hazine olarak görmekten ve geri dönüşüm olarak tekrar kullanmaktan geçmektedir. İşte tüm bu nedenlerden dolayı, “Geleceğe Değer Katma” kavramından hareketle geliştirilen “Sıfır Atık” Projesini ilimizde de uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Projenin uygulanmasında Niğde olarak hedefimiz İddialı olmak ve diğer şehirlere öncü olmaktır. Bu kapsamda, Örnek Alan değil Örnek Olan bir il olabilmemiz için başta bu salonda bulunanlar olmak üzere İlimizdeki tüm toplum kesimlerin (kamu, özel, Sivil) projenin uygulanmasına ve yaygınlaştırılmasına etkin katılım sağlamaları ve destek vermeleri önem arz etmektedir’’dedi.

Bu projenin başarıya ulaşabilmesi için konu hakkında hem kurumsal kararlılık , hem de vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın/ gençlerimizin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Şimşek , ’’Bu anlamda tüm Kurum Amirlerimizin öncelikle geri dönüşüm kutularını temin ederek işe başlamaları, kurumlarında belirlenen ve eğitim alan odak noktası personelleri ile birlikte projenin uygulama safhalarını dikkatli bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, okullarımızda da geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza israf etmenin olumsuz sonuçları ve geri dönüşümün getireceği faydalar en iyi şekilde anlatmalı ve onları bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Aynı şekilde, yaklaşık 30.000 öğrencisi ile Üniversitemizin de; tüm binalarında uygulamaya başlamaları ve bununla birlikte iyi uygulama örnekleriyle İlimize rehberlik ederek sıfır atık projesine katkı sağlamalarını bekliyoruz. Kaymakamlarımızın; İlçelerinde ve hatta köylerimizde bu projeyi koordine ederek hayata geçirmeleri, nihai hedefimiz için önem taşımaktadır. Burada bulunan Sivil toplum kuruluşlarımız ve özel sektör temsilcilerimizin de geniş kitlelere ulaşma ve toplumsal farkındalığı arttırma noktasında bu sürece katkı sağlayacaklarına ve projede paydaşımız olacaklarına yürekten inanıyorum. Kıymetli Belediye Başkanlarımızın da; bu konudaki mevcut çalışmalarını tekrar gözden geçirerek, geri dönüşüm odaklı organize bir çalışma yürüteceklerine ve bu kampanyanın katalizörü olacaklarından eminim.

Sonuç olarak, “Sıfır Atık Hedefi ile Geleceğe Değer Kattık” sloganıyla başlattığımız bu proje sadece bir çevre duyarlılığı çalışması olmayıp aynı zamanda bizden sonraki nesillere olan sorumluluğumuzun bir sonucudur. Çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir çevre yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak bu projeyi hep birlikte sahiplenmemiz ve tavizsiz uygulamamız gerekmektedir. İnanıyorum ki, tüm Niğdeliler bu kampanyamıza gerekli desteği en iyi şekilde verecekler ve ilimiz örnek gösterilen bir il konumuna gelecektir. Bu anlamda tüm Niğdeli hemşerilerime şimdiden teşekkür ediyorum’’

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı sunum sonrası Çevre Eğitim Merkezinde eğitim alan Kahraman Çevreci çocuklara madalya töreni düzenlendi.