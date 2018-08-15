Niğde’de STK’lardan ortak basın bildirisi

Grup adına basın basın açıklamasını NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu yaptı.

Katırcıoğlu yaptığı açıklamada, "Bizler Niğde Sivil Toplum Kuruluşları olarak,

son günlerde Türk Lirasının ve Türk ekonomisinin açık bir saldırı altında olduğunu görüyoruz ve bu saldırıları kınamak adına ortak basın bildirisi düzenliyoruz’’dedi.

İş dünyası olarak Türk Lirasında yaşanan sert değer kaybının temelinde, ABD ile siyasi ve ticari anlamda yaşadığımız problemler bulunduğunu dile getiren Katırcıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır olduğunu belirtti.

Katırcıoğlu ; ‘’ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti defalarca ambargolar ve ticari kısıtlamalarla karşı karşıya kalmış ama yoluna devam etmeyi bilmiştir. Zamanında yokluk ve kıtlık görmüş aziz milletimiz kanaatkarlığı ve zor günlerde kenetlenip zorluğa birlikte göğüs germesi sayesinde sıkıntılı günleri atlatmış ve bugünlere gelmiştir. Elbette STK’lar, iş adamları, sanayiciler ve esnaflar olarak bu zor günleri atlatmak, ülkemizin hiç hak etmediği bu durumu bertaraf etmek için üzerimize düşenlerin farkındayız. Yerli ve millî üretim ekonomisinin güçlü birer aktörü olan Niğde’li iş adamları, KOBİ’ler ve esnaf moralini yüksek tutmalı; üretmeye, satmaya, ihracat yapmaya devam etmelidir. Kamu kaynaklarının kısıtlı ve idareli kullanılması, kutuplaşmalara yer vermeden ortak akıl ve bilinçle hareket edilmesi, aziz Türk milletinin güzel ülkemizde huzur içinde yaşaması için gerekli ekonomik tedbirlerin alınması elzem hale gelmiştir. Son günlerde hiç görülmedik şekilde dalgalanma yaşayan döviz kurları, esnafımızı, tüccarımızı, sanayicilerimizi ve iş adamlarını huzursuz ve tedirgin etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ile ülkemiz arasındaki ikili ilişkilerin diyaloğu temel alan yapıcı bir yaklaşım çerçevesinde onarılmasını ve ABD’nin kabul edilemeyecek bu yaklaşımından bir an önce vazgeçmesini temenni ediyoruz" dedi.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen basın toplantısına Sivil Toplum Kuruluşlarından, Niğde Ticaret ve Sanayi (NİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Alim Yeşil, Bor Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Eriç, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yön.Kur.Bşk. Mustafa Altunbaş, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hikmet Bekil,Bor OSB Müdürü Yavuz Kavaklıoğlu, Damızlık Sığr Yet.Birliği Başkanı Tahir Erdem, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Demirkoparan, Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Erdoğan Yılmaz, Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ünal, Kırmızı Et Ür.Bir.Başkanı Aliye Yılmaz, MUSİAD Başkanı Mücahit Umucu, TÜMSİAD Başkanı Gülali Yıldırım, NİTSO Meclis Başkanı Serdar Ecemiş, NTB Meclis Başkanı Haluk Çakmak ve NİTSO Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Siyasi Parti Temsilcilerinden ise Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, MHP İl Başkanı Ali Güngör ve İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İlhan Şahin basın toplantısına katıldı.