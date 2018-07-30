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30 Temmuz 2018 09:19

Niğde’de sürek avı yapıldı

Niğde’de yaban domuzu sürek avı düzenlendi.

Niğde’de sürek avı yapıldı

30 Temmuz 2018 09:19


Altunhisar ilçesi Ulukışla köyü Hasandağı eteklerinde yapılan sürek avına Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri ve köylülerden oluşan 30 kişilik gurup katıldı. Sabah 05.00’da başlayan av saat: 11.00’da tamamladı. Yetkililer, domuz popülasyonunun, son günlerde bu bölgede tarım arazilerine zarar vermelerinin tespit edilmesi üzerine bölge bir uygulama yapıldığı belirtildi. Av için gerekli tüm izin ve güvenlik önlemleri alınarak ava çıkıldığını belirten yetkililer, ekili tarım alanlarında yaban domuzu zararının en aza indirilebilmesi amacıyla domuz sürek avı yapıldığına dikkat çekti.




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