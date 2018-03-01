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01 Mart 2018 12:25

Niğde’de ’Süt Sığırı Yetiştiriciliği’ eğitimi verildi

Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Edikli beldesinde ’Süt Sığırı Yetiştirciliği’ kursu verdi.

Niğde’de ’Süt Sığırı Yetiştiriciliği’ eğitimi verildi

01 Mart 2018 12:25

Kursu tamamlayan 80 kursiyere sertifika verildi.


Kursta özellikle buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi ile ilgili önemli bilgilerin verildiğini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, kursiyerlere başarılar diledi.


Sertifika törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Edikli Belediye Başkanı Ahmet Musalli, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner Kahraman ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Faruk Akbulut ve kursiyerler katıldı.


Müdür Asım Baş kursiyerlere Konya Tarım Fuarına götüreceklerini söyledi.




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