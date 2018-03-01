Niğde’de ’Süt Sığırı Yetiştiriciliği’ eğitimi verildi

Kursu tamamlayan 80 kursiyere sertifika verildi.

Kursta özellikle buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi ile ilgili önemli bilgilerin verildiğini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, kursiyerlere başarılar diledi.

Sertifika törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Edikli Belediye Başkanı Ahmet Musalli, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner Kahraman ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Faruk Akbulut ve kursiyerler katıldı.

Müdür Asım Baş kursiyerlere Konya Tarım Fuarına götüreceklerini söyledi.