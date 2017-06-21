Niğde’de terzilerin 18 saatlik bayram mesaisi başladı

Terziler müşterilerin talebi karşılamak için mesailerini 18 saate çıkardı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı-pazarda yaşanılan hareketlilik terzilerinde işlerinin açılmasını sağladı. Yaklaşık 20 yıldır terzilik yapan terzi esnafından Mutlu Gözde, 18 saatlik çalışma ile vatandaşların terzi ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Terzi Mutlu Gözde, ‘Ramazan bayramının yaklaşması ile vatandaşalar alışverişlere akın ediyor. Aldıkları elbiseleri tamir ettirmek için bizlere getiriyorlar. Bizlerde dükkanlarımızı saat 08.00’de açıyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için gece 02.00’a kadar dükkanımızı açık tutarak yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Mesleğimizde en önemli misyonumuz insana saygı, dürüstlük, emeğe saygı ve mesleğimize saygıdır. 20 yıldır bu meslekle geçimimi sağladım. Halen de sağlamaktayım. İşlerimiz çok şükür iyi gidiyor. Bizim için terzilik mesleği hep var oldu var olacaktır.’ diye konuştu.