Niğde'de Tonumculuk Kongresi düzenlendi

Tohumculuk Kongresi Niğde'de başladı.

Kongrenin açılış konuşmasına yapan Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan: “Dışa bağımlı olmayan tam bağımsız güçlü bir ülke olabilmek için daha çok ve daha kaliteli üretmenin ne kadar önemli olduğunu daha çok iyi anladığımız bu günlerde bu kongre ile bir kez daha gündeme taşıyacağız. Son yıllarda tarım teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak tohumluk sadece tarımsal bir girdi değil teknoloji kullanarak elde edilen yüksek ekonomiye sahip sürdürülebilir gıda üretimi için stratejik konumda olan bir ürün haline gelmiştir. Bu alanda tohumculuk alanında daha farklı bilgi üretimi arge ve nitelikli insan kaynağına ihtiyaç olduğu aşikardır. Kongremize Türkiye'deki 23 üniversite 12 kamu araştırma kurumu 9 özel sektör olmak üzere toplam 180 kişi katılım göstermiştir. 9 farklı ülkeden 19 araştırıcı kongreye katılmıştır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan da şunları dedi: “Ülkemizde tohumculuk sektörü 1925'li yıllarda ilk defa çalışmaya başlamış fakat 1963 yılına kadar maalesef ortada fazla bir sonuç yok. Tohumculuk kanunu çıkarılmış şartlar gereği 3 tane özel sektör var o dönemlerde. O yıllarda Avrupa'daki ülkelere baktığımızda özel sektörü güçlü bir şekilde tohum ürettiğini görüyoruz. 1980'li yıllara kadar fazla bir üretim yoktu. 1980 -2000 arasında yüzde 20 civarında şirket 2000'li yıllardan sonra 850 civarında tohumculuk firması şuanda Türkiye'de üretim yapmaktadır. Tohumculuk niye önemli. Bilim alanında siz ürünü arttıramadığınız sürece siz bu milletin karnını doyuramazsınız. Bunun en kolay yolu da tohumculuk sektöründeki gelişmeler olacaktır. Bu gelişmeleri ortaya koymak, bir güç istiyor bir sermaye istiyor, bir para istiyor. Bunun yanında bilimsel bir akıl istiyor. Bu bilimsel akıl dünyanın her yerinden daha fazla bu millette var. Bu miller neler yapabileceğini her zaman gösterdi ve gösterecektir. Yine bakanlığımız bünyesindeki Patates araştırma enstitüsü gecen sene 8 tane yeni çeşidimizi ülkemiz tarımına kazandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu Niğde adına çok önemliydi bakanlık adına çok önemliydi ülke adına çok önemli. İnşallah yeni çeşitlerimiz hep birlikte göreceğiz. Atak helikopteri ne ise insansız hava aracımız ne ise ürettiğimiz yerli ve milli tohumlar o demektir. Ülkenin bağımsızlığı sizin ne kadar tohum ürettiğiniz ile alakalıdır”

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise: “ülkemiz, coğrafi konumu, geniş arazileri ve iklim çeşitliliği nedeni ile birçok tarım ürünü bakımından oldukça elverişli bir bölgedir. Buna ek olarak tarımsal üretim yine ülke ekonomisi bakımından yadsınamaz bir öneme sahiptir. Biyolojik ve kültürel çeşitliliğin temeli ve tarımsal üretimin ilk halkası ise tohumdur.

1970'lere kadar dünyada tohum ticareti 10 milyar dolar civarında bir pay alırken, günümüzde dünyada kullanılan tohumun ticari değeri 45 milyar dolara ulaşmıştır. Dünya toplam tohumluk ticaretinde ülkemizin aldığı pay ise yüzde 1,7 oranındadır.

Tohumun stratejik öneminin farkında olan gelişmiş ülkeler son 40 yılda tohumculuk sektöründe Ar-Ge konusunda önemli yatırımlar yapmaktadır. Ülkemizde bu konuda önemli çalışmalara imza atılmaktadır. Bunun da en yakın örneği yalnızca Niğde'de bulunan Patates Araştırma enstitümüzdür. Enstitümüz tarafından 2005 yılından beri yürütülen ıslah çalışmaları sonucu ilk kez 8 yerli patates çeşidinin tescil ettirilerek ülke tarımına kazandırmıştır. Tarım, ülkemizde olduğu gibi tüm dünya ülkelerinde stratejik bir üründür. Özellikle dünya nüfusunun 2050 yılına kadar on milyar olacağını göz önünde bulundurursak tarım sektörünün önemi giderek artacaktır. Tabi ki buna orantılı olarak kaliteli üretim, kaliteli yerli ve milli tohum olmazsa olmazlardandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi yerli tohum üretmek, yerli tank, yerli uçak üretmek kadar önemli bir görevdir. Bu düsturla hareketle yerli tohum alanında kendi ihtiyaçlarımızın tamamını karşılamakla kalmamalı, dünyanın da en önemli üreticisi haline gelmek için var gücümüzle çalışmalıyız” dedi.

Kongre 10-13 Eylül arası Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam edecek.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongreye Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Ak Parti Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.