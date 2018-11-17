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Niğde'de trafik kazası:7 yaralı

Niğde’de iki araç ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Niğde'de iki araç ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bor Yolu Sarıköprü mevkiinde Yasin E. yönetimindeki 38 EE 039 plakalı otomobil, Bor çevre yolu kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Muhammet I. kontrolündeki 51 AG 763 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Firat K. yönetimindeki 38 JG 261 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Esila Elem M. (10), Yiğit Yunus I. (7), Keziban I. (53), Nurettin K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Haslidemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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