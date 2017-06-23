Niğde’de ’Türkiye Güvenli Trafik Denetimi’ uygulaması yapıldı.

Niğde’nin giriş ve çıkışlarında toplamda 5 noktada yapılan uygulamada çok sayıda araç ve şahıs sorgulandı.

Uygulamaya Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Asayiş şube müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekipler şehrin giriş ve çıkışlarında önemli noktalarında trafik denetlemesi yaptı. Araçlarda aramalar gerçekleştiren ekipler şüpheli kişileri ise sorguladı. Ekipler, yaptıkları kontrollerde, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortası, fenni muayene, sürücü belgesi ve araç tescil belgesinin sürücü, araç üzerinde, tescil plakalarının nitelik ve ölçülerinin mevzuatta belirtilen standartlara uygunluğunu denetledi, tescil plakası ile sürücü bilgilerini kontrol etti.

Yapılan kontrollerde eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.