Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu:4 gözaltı

Niğde'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Niğde'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların tespitine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde ekiplere Ballı Köyü yol ayrımında yapılan yol kontrolünde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edilen M.B., A.B., K.G. ve A.K. gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada ise 344 gram esrar maddesi ele geçirildi.