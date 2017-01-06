Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 16:05

Niğde’de yaban keçisi sayısı arttı

Niğde’de yaban keçisi sayısı arttı

06 Ocak 2017 16:05

Niğde Orman ve Su İşleri Müdürü Turgut Koçak, bu yıl yaban keçisi sayısının arttığını ve av turizmi kapsamında 14 yaban keçisinin av turizmine açılacağını söyledi.
Her yıl yapılan envanter çalışmasıyla yaban keçisi sayısının yükseldiğini belirten Müdür Koçak şunları söyledi: “Çamardı Demirkazık’ta yaban hayatı geliştirme sahamız bulunmaktadır. Her yıl bu sahamızda envanter çalışması yapıyoruz. Buradaki envanter çalışmamızın amacı ise 8 yaş ve üzerindeki keçileri av turizmine açmak. Bu sene bin 475 oldu, geçen yıl bu sayı bin 343’dü. Geçen yıl ki kotamız 13 taneydi bu sene 14 tane oldu ve 14 keçi av turizmine açılacak. Yerli avcılar bu kota dahilinde avlanacaklar. Bunun nedeni ise şu bu keçilerin bu yaşama yaşı var, keçiler 14 yaşına kadar yaşayabiliyor ve normal ölümünü tamamlıyor. Bundan dolayı da bu keçileri 8 yaşından sonra belirli kota dahilinde av turizmine açıyoruz. Yerli ve yabancı avcılar Bakanlık ve müdürlüğümüz görevlileri gözetiminde bu av turizmini gerçekleştiriyor. Buradan elde edilen gelir ise yine köy tüzel kişiliklerine aktarılacaktır. Yaban hayatı sahasında sınırları bulunan köylere yüzde 60’ı oranında köylere veriyoruz ve bu köylerde bekçi tutuyoruz"



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
7
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç