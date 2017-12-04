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04 Aralık 2017 15:50

Niğde’de yaşlı adam sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Niğde’de 75 yaşındaki Turan Bakırcı, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Niğde’de yaşlı adam sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

04 Aralık 2017 15:50


Olay, Bor ilçesi Sokubaşı Mahallesi’nde bulunun tek katlı evde meydana geldi. Turan Bakırcı’dan (75) haber alamayan komşuları, Bakırcı’nın kapıyı açmaması üzerine evin penceresinden içeriyi kontrol etmek istedi. Yaşlı adamın hareketsiz halde durduğunu gören komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kilitli kapıyı itfaiyenin yardımıyla açarak sağlık görevlileriyle içeriye girdi. Sağlık görevlileri odada hareketsiz yatan Turan Bakırcı’nın karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Bakırcı’nın cesedi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.




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