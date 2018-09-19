Niğde'de Zabıta' dan Okul Servislerine Sıkı Denetim

Trafik şube müdürlüğüyle birlikte Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü her yıl rutin olarak yaptığı öğrenci servislerini denetlemeye bu yıl da devam ediyor.

Şoförün kimlik bilgilerinin alınarak başlanan denetim kapsamında; şoförün sürücü belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen sertifikaları kontrol ediliyor. Rehber personelin; Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen sertifikaları, standartlara uygun reflektör ikaz yeleği ve ışıklı çubuk veya dur geç levhası kontrolü yapılıyor.

Aracın ise özel izin belgesi, bakım onarım takip formu, zorunlu karayolu mali sorumluluk sigortası, rehber personel, emniyet kemeri kullanımı, fazla öğrenci alınma durumu, öğrenci biniş inişlerinde “dur” lambasının kullanılması, indirme bindirme kurallarına uyulması ve okul taşıtı ibaresinin yazılı olması kontrol ediliyor. Ayrıca AİTM Yönetmeliğinde belirtilen şartlar ve Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartların mevcut durumuna bakılıyor.