Niğde'de Zabıtadan Fırınlara Denetim

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kaliteli hizmet açısından fırınlarda denetim uygulaması başlattı.

Belli aralıklarla şehir genelindeki fırınlarda denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinde genel hijyen denetimi, temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığının kontrolünü yaptı.

Denetimlerin belirli aralıklarla yapıldığını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Halkımızın sağlığını tehlikeye atarak sağlıksız ve hijyen koşullarına uymayarak işletmeciliğini sürdüren fırınlarda ekiplerimiz düzenli olarak denetim yapıyor. Sağlık koşullarına uymayan gramaj eksikliği görülen fırınlara da cezai işlem uygulanacaktır” dedi.