Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 13:00

Niğdeli Başkanlar İl Başkanları Toplantısına Katıldı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Ankara’da 119’uncusu düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Niğdeli Başkanlar İl Başkanları Toplantısına Katıldı

20 Kasım 2017 13:00


Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur ve AK Parti Niğde İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Özdemir Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen 119’uncu AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitap ettiği toplantıya katılım yoğun oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıya katılanlara seslenerek; “Sakın ha, dedikodulara, sağda soldaki fiskoslara kulak asmayın. Biz işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bizim ülkemizde yapacak çok işimiz var, alacağımız çok büyük mesafeler var” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç