Niğdeli Başkanlar İl Başkanları Toplantısına Katıldı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur ve AK Parti Niğde İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Özdemir Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen 119’uncu AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitap ettiği toplantıya katılım yoğun oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıya katılanlara seslenerek; “Sakın ha, dedikodulara, sağda soldaki fiskoslara kulak asmayın. Biz işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bizim ülkemizde yapacak çok işimiz var, alacağımız çok büyük mesafeler var” dedi.