Niğdeli Eczacılar eğitimli eczacı teknisyeni istiyor

Anadolu’daki eczacıların en büyük ihtiyacı eğitimli teknisyen olduğuna dikkat çeken Öztürk: “Eczacıların en büyük sorunlarından bir tanesi eczacı teknisyeni ihtiyacı olmasıdır. Yalnız bu eczacı teknisyeninin eğitimli olması gerekiyor. Halı hazırda biz eczanelerde geçmişte yetiştirdiğimiz kişiler teknisyen olarak çalışıyor. Bunların bir kısmına zamanında sertifika verdik. Önemli bir kısmı sertifikasız. Şuanda Tükiye’de İstanbul’da bazı vakıf okullarında teknisyen yetiştiren ön lisans eğitimi veren yerler var. Ama Türkiye’de hesap yaptığınız zaman bu genellikle İstanbul’da olduğu için buradan eğitimini alan ve mezun olan öğrenci hiçbir zaman Anadolu’ya gelmiyor. Anadolu’daki eczacıların en büyük ihtiyacı eğitimli teknisyendir. Biz bunun için Milli Eğitim bakanlığına, Sağlık Bakanlığına , Cumhurbaşkanlığına müracaat ettik. Talebimiz ve teklifimiz şu: “sağlık meslek liselerinde bir sürü bölümler var. Bu bölümlerden bir kısmı hiç iş bulamıyor. Boş geziyorlar. Bunun yerine eczanelerde çalışmaları için eğer eğitim almış olsalardı eczanelerde iş bulma teknisyenlik yapma imkanları oldukça fazlaydı. Bizim isteğimiz sağlık meslek liselerinde eczane teknisyenliği bölümü açılsın istiyoruz. Şuana kadar herhangi bir netice almış değiliz. Bunu da seçim atmosferine bağlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu konuyla ilgili bakanlıklarda bir yazı veya netice alırız. Bizim arzumuz önümüzdeki öğrenim yılına bunun yetişmesini istiyoruz” dedi.

Türkiye’de 47 tane eczacılık fakültesi olduğunu hatırlatan Öztürk: “ Bunun tamamına yakını öğrenci alıyor ve mezun ediyor. Şuanda mezun olan öğrenci sayısı yıllık bin 600. Türkiye’de 25 bin 800 civarında eczane var. Her yıl bin 600 kişi mezun olduğuna göre bunların yüzde 90’nı serbest eczane açmak istiyor. Yaklaşık 10 yıl sonra yeni eczane sayısı 2’ye katlanacak. Bundan da şu anlaşılıyor böyle giderse bir zaman gelecek önümüzdeki yıllarda eczacılık mezunu olan kişiler serbest eczane açabilme imkanları olabilir de olamaya bilirde. Çünkü yardımcı eczacı olarak çalışma ihtimalleri daha yüksek gibi görünüyor. Eczacılık artık eski statüsünde değil” diye konuştu.